Geruchten over afblazen Achterhoek Rally zijn veel te voorbarig

Organisator en initiatiefnemer Marijn Visser geeft toe dat hij in spanning afwacht. Ook hij kent de geluiden dat er al een definitieve streep door de Achterhoek Rally van 20 november zou zijn gezet. Hij weet inmiddels ook dat er formeel nog een besluit moet worden genomen. „De vergunning is aangevraagd op basis van feiten en daarmee voldoen we naar onze mening op alle punten ruimschoots aan de gestelde voorwaarden. Dat geldt ook voor de aanvraag van de omgevingsvereniging. Die is sinds vorig jaar verplicht en nieuw voor evenementen. Om op zeker te gaan hebben we daarvoor een gespecialiseerd bureau ingeschakeld.”

Bijzondere omstandigheden

Het bezwaar van met name GroenLinks en de PvdA dat het systeem voor evenementenvergunningen niet deugt, wordt door burgemeester Van Oostrum bestreden. De partijen maken een punt van de bezwarentermijn van zes weken die niet in acht wordt genomen. „We hebben in Berkelland met z’n allen afgesproken dat zes weken de norm is”, erkent Van Oostrum. „We hebben eerder dit jaar ook met z’n allen afgesproken dat daar onder bijzondere omstandigheden van mag worden afgeweken. In dit geval is corona de reden. Daar was iedereen het mee eens en als maandag een besluit wordt genomen over de vergunningaanvraag, zitten we vier weken voor aanvang van het evenement. Voldoende voor zowel bezwaarmaker als aanvrager, mocht het voor een hen in het nadeel uitvallen.” De klacht van de ‘groene partijen’ in Berkelland, dat de procedure Achterhoek Rally niet deugt, heeft hem daarom hooglijk verbaasd. „Dat kunnen we ons niet veroorloven en het is gewoon niet waar.”