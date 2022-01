Geruisloze ontruiming van veelbesproken flat aan Beethovenlaan in Doetinchem: krakers gevlogen

VIDEO Achterhoek­se VVD’er Erik Haverkort alsnog naar Den Haag: ‘Mijn gezin zegt: hij gaat op kamers’

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar het is zover. Erik Haverkort uit Eefde is Tweede Kamerlid. Nu het nieuwe kabinet aan de slag is gegaan, is de 49-jarige VVD’er doorgeschoven naar de Haagse politiek. ,,Je hebt Kamerleden die alleen gaan voor een nieuwe spoorverbinding naar Groningen. Maar zo ben ik niet.’’

18 januari