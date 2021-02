Gerwin Starink: ‘Op weg naar een ongeval hoop je één ding: dat het geen bekende is!’

Vraag een willekeurige jongen naar zijn droomberoep en hij zegt: politieagent of brandweerman. Bij Gerwin Starink (52) uit Eibergen was dat niet anders. „Ik woonde vroeger in Neede”, zegt hij. „Als ik de sirene hoorde, dan ging ik als kind snel naar de brandweerkazerne achter het gemeentehuis. En dan op het fietsje achter de brandweerauto aan. Of kijken of je ergens rook zag. Dan was je er nog eerder dan de brandweer.”