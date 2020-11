Geschiedenis saai? Niet als er 1925 bollen worden gepoot en een linde geplant voor de stormramp van eeuw geleden

BORCULO - Je kunt Borculo goed vergelijken met de dwergstaat Monaco. En: na de stormramp van 1925 is Giro555 hier uitgevonden. Op het Zone.college kregen ze gisteren een gastles in lokale geschiedenis, in theorie én praktijk. En dat was allesbehalve saai.

Borculo heeft er een monument bij, met dank aan leerlingen van het Zone.college. Zij staken gistermiddag in een praktijkles ‘Tuinontwerp en aanleg’ de handen uit de mouwen en pootten 1925 bloembollen op het eiland in de Berkel, tussen de Burgemeester Bloemersstraat en de Korte Wal. Hier stond vlak na de stormramp van 1925 het stobbenmonument, opgebouwd uit de stobben van bomen die destijds tegen de vlakte waren gegaan.

Volledig scherm Na de stormramp van 1925 werd op he eiland in de Berkel aan de Burgemeester Bloemersstraat in Borculo het stobbenmonument opgestapeld. © collectie Hisvebo

Monument1925

Nu is het de plek van Monument1925. Nog zit het verstopt in de grond. Maar in het voorjaar, als de kleurrijke bostulpen in de vorm van een tornado in bloei staan, herinneren ze aan de wederopbouw van Borculo na de stormramp van 1925. „Dan willen de leerlingen terugkomen en het resultaat zien”, zei Peter Nieuwenhuis van de stichting ‘Borculo, Beleef de Berkelstad’ aan het einde van de bijzondere schooldag.

Volledig scherm Monument1925 bestaat uit 1925 bostulpen die zijn gepoot in de vorm van een tornado. © Frans Nikkels

Mini-staatje, net als Monaco

Die begon gistermorgen met een gastles over de geschiedenis van Borculo en de stormramp, dit jaar 95 jaar geleden. Nieuwenhuis liet de leerlingen onder meer filmmateriaal zien van vlak na de ramp. Hij vertelde over het ontstaan van het rampenfonds, de voorloper van Giro555. Van burgemeester De Muralt, die ervoor zorgde dat de stad er weer bovenop kwam. En over de vroegere Heerlijkheid Borculo. „Dat was destijds een mini-staatje, net zoiets als Monaco nu.”

Linde na 95 jaar alsnog geplant

Tussen de lessen door plantten wethouder Maikel van der Neut en Wim Hulshof van het Fonds ‘Vereniging Volksheil’ in het Cycloonpark ook nog een linde ter herinnering aan de stormramp. „Die afspraak is in 1925 gemaakt, maar de boom is er nooit gekomen”, aldus Nieuwenhuis. „Nu hebben we de belofte van toen alsnog ingelost.”

Volledig scherm Wim Hulshof van het Fonds ‘Vereniging Volksheil’ en wethouder Maikel van der Neut plantten een linde in het Cycloonpark. © Mathijs Geltinck