Geschrokken na agressieve inbraken op sportpark en camping aan de Pluimerskamp

De inbrekers hebben met veel geweld de deur van de kantine van ZZC'20 open gebroken om binnen te komen. Beveiligers waren binnen enkele minuten op het Zelhemse sportpark omdat het alarm was afgegaan. De vogels waren inmiddels gevlogen. Het is nog onduidelijk of er buit gemaakt is.

Waarschijnlijk voor deze inbraak zijn de daders eerst ‘op visite’ geweest op camping De Pluimerskamp. Daar werd een caravan leeggetrokken. Ook hier is met veel geweld te werk gegaan. Kabels zijn losgetrokken. Kleding is verzameld, maar uiteindelijk in een doos achter de caravan achtergelaten. De eigenaren van de caravan hadden net een grote verbouwing achter de rug. Het is nog onduidelijk wat de daders precies mee hebben genomen.

,,Het is voor ons voor het eerst in vijf jaar dat er is ingebroken", laat de uitbater van de camping weten. Hij had niets van de inbraak gemerkt. ,,Ik lag lekker te slapen. Hier gebeurt eigenlijk nooit wat. We zijn wel geschrokken. Het is een zootje bij de caravan.”