Geslaagde reünie van oud-personeel weiproducten- en kaasfabriek in Geesteren

‘Waar moet ik al dat plastic laten?’

11:30 Vol verwachting klopt ons hart. Nog anderhalve maand, nog vijftig nachtjes slapen! Dan is-ie er! Komt Anjo Bosman ’m persoonlijk brengen? Of zit ze er als verrassing zelf in? Is-ie echt knaloranje? Of is alleen het deksel koningsgezind? Zou-ie passen achter het huis? En hoe reageren z’n grijze en groene broertjes op dit extravagante familielid? Was-ie alle politieke commotie wel waard? Maar de meest belangrijke vraag is toch wel: past alles d’r wel in?