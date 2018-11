Gesloopt, markant postkantoor herleeft in Neede

video School voor duizenden euro's gedupeerd na diefstal tientallen laptops

21:34 NETTERDEN - Basisschool Walburgis in Netterden is voor duizenden euro's gedupeerd, nadat een inbreker vorige week tientallen laptops heeft gestolen uit de school aan de Emmerikseweg. Uit vier lokalen én een kantoor in de school werden de computers meegenomen, zo meldt de politie.