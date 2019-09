Gespannen kruisboog met metalen pijlen gevonden in auto Winterswijk

Muziek en cabaret in nieuw theatersei­zoen DRU

19:08 ULFT - Kindervoorstellingen, klassieke muziek, cabaret, popmuziek, ballet, moderne dans. In de Dru Cultuurfabriek in Ulft gaat dit weekeinde het nieuwe theaterseizoen van start. Bekende namen zijn onder meer Viggo Waas, Daniel Lohues en Paul Haenen, maar er is ook ruimte voor een lokale vereniging als het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. Vanwege het tienjarig jubileum van de DRU zijn er veel artiesten die met een jubileumtour langskomen.