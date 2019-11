Gesteggel over plek voor zendmast in Halle

HALLE - Er is gesteggel over de definitieve nieuwe plek voor een zendmast in Halle. Sportclub SV Halle wil de telecommast op het terrein, zodat inkomsten terugvloeien naar de sportclub. Maar volgens stichting Sport en Ontmoeten Halle, complexbeheerder, komt de zendmast daar niet zonder meer te staan.

,,De hele club profiteert van de inkomsten van de zendmast op ons terrein”, zegt Chiel Heusinkveld van SV Halle, voetbal- en volleybalclub met ongeveer 300 leden. Het gaat jaarlijks om enkele duizenden euro’s aan grondhuur.

Volgens voorzitter Patrice Assendendelft van de stichting Sport en Ontmoeten Halle is het niet per se gezegd dat de mast op het sportcomplex komt. Dat heeft onder meer te maken met de onbetrouwbaarheid van de providers, waarvan KPN en T-Mobile de belangrijkste zijn. Assendelft: ,,In het verleden hebben we gepraat over een definitieve plek voor de zendmast. Dan wilden ze die wel bij ons hebben, een week later kwamen ze weer met een andere locatie. Door die onbetrouwbare houding zijn de gesprekken gestaakt.”

Providers hebben 2,5 jaar geen nieuwe plek gevonden

Uiteindelijk is begin oktober een noodmast geplaatst bij de kerk, nadat de antenne was verwijderd van het silodak van Coops Mengvoeders. Dat bedrijf zegde het contract met de providers al in januari 2017 op, omdat de bedrijfsvoering werd belemmerd. In de tussenliggende ruim 2,5 jaar hebben de providers geen alternatieve plek gevonden, waardoor er een noodmast moest komen.

Nu wordt gezocht naar een definitieve nieuwe plek. De gemeente Bronckhorst staat ‘positief’ in het idee van SV Halle om de mast op het sportcomplex te zetten, maar zegt tegelijk dat er nog geen concrete locaties in beeld zijn voor de mast. ,,We zijn nog in een verkennende fase”, zegt een gemeentewoordvoerder.