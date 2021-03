Gesteggel over zonnepark in Borculo waarvoor subsidie al klaar ligt

Hans Beerten van de Beerten Groep heeft subsidie gekregen volgens de SDE-regeling 2017. „Een goede deal. Royaler dan wat je nu aan SDE-subsidie kunt krijgen”, verwijst hij naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Op de grote caravanstalling van de Beerten Groep aan het Jonkerspad zijn met deze subsidie al 6.750 panelen gelegd.

Beerten zou ook op het dak van het distributiecentrum van Friesland Campina aan de Harperinkskamp zonnepanelen willen leggen. Daar is plek voor 6.250 panelen. Deze hal is eigendom van de Beerten Groep en wordt gehuurd door Friesland Campina. Beide locaties samen zijn zo goed voor 4.100.000 KWh aan stroom. Omgerekend is dat zoveel als voor 1400 woningen wordt verbruikt. Ofwel 40 procent van alle huizen in Borculo.

Verzekeringsproblemen zonnedaken

Voor de twee locaties is SDE-subsidie aangevraagd én toegekend. Maar het dak van het distributiecentrum van Friesland Campina is nog leeg. Hans Beerten meldt dat huurder Friesland Campina aanvankelijk positief was, maar zich later terugtrok omdat de inboedelverzekeraar van het zuivelconcern bezwaar zou maken.

Volledig scherm De hallen van het distributiecentrum bij Friesland Campina, die het zuivelbedrijf huurt van Beerten. Hierop zijn ook zonnepanelen gepland, maar de huurder wil die niet. © Beerten Groep

Friesland Campina-woordvoerder Jan-Willem ter Avest meldt dat deze ‘verzekeringskwestie’ een landelijk probleem is. „In ons geval, als je babyvoeding produceert, zijn de financiële risico's echt enorm. We stimuleren onze leden op agrarische gebouwen zonnepanelen te leggen, waarvan wij dan wel de stroom willen afnemen. Zelf kunnen we hier geen zonnepanelen kwijt.”

Thialf moest zonnepanelen weghalen

Hans Beerten kent de problematiek van het verzekeren van de zonnepanelen op bedrijfsdaken. „Wij kregen vorig jaar ook te horen dat het niet meer in de portefeuille van onze verzekeraar zou passen. Het is wel weer ondergebracht, maar het klopt dat verzekeren moeilijk ligt. Onze hal is gebouwd na de ramp in Volendam, die voor nogal wat aanvullende veiligheidseisen heeft gezorgd. Maar dan nog... Bij Thialf in Heerenveen is ook gedoe over zonnepanelen. Zodanig dat ze er daar zelfs zouden moeten worden afgehaald.”

Zonnepark op parkeerplaats concerthal

Een alternatief voor het dak van het distributiecentrum van het zuivelconcern is er echter. Beerten: „Er tegenover ligt een veld van 2 hectare. Eigendom van Friesland Campina. Daarop wordt al 30 jaar maïs verbouwd. Daarop zou je prima die 6.250 zonnepanelen kunnen installeren. Dat zou kunnen in combinatie met een parkeerplaats voor de concerthal die we verderop willen bouwen. Zonnepanelen boven parkeerplaatsen voor zo'n duizend auto's. Onderdoor de weg ligt een servicebuis waardoor je de leidingen kunt leggen. Dat is dé manier om dit project toch met de toegekende SDE-subsidie uit te voeren. Die is namelijk postcode- en locatiegebonden. Een goed alternatief. Maar ook dit wijst Friesland Campina af.”

Friesland Campina-woordvoerder Ter Avest: „We hebben het ondernemerschap van Beerten hoog zitten. Zijn erg met duurzaamheid bezig. Maar we willen ons hier niet vastleggen op locaties.” Hans Beerten: „Dat zeggen ze al vier jaar. Op deze manier komen we echt niet verder.”