Getekende portretten van Joodse Borculoërs in de synagoge

Zomerscho­len populair bij Oekraïense kinderen in de Achterhoek: ‘Sommigen begonnen zich al te vervelen’

’S-HEERENBERG/ WINTERSWIJK - Oekraïense kinderen die in Montferland opgevangen worden, krijgen bijscholing op een speciaal voor hen opgezette zomerschool. Er is veel belangstelling voor, want het merendeel van de 92 kinderen die in aanmerking komen, doet mee.

22 juli