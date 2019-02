Getouwtrek om nieuw college in Winterswijk al begonnen

Direct nadat vrijdagmiddag het college viel, zijn alle partijen begonnen met het bedenken van nieuwe coalitiemogelijkheden. Wie neemt daarbij het voortouw? Het CDA wil dat als grootste partij met 7 zetels graag doen. ,,We willen zo snel mogelijk een stabiel en betrouwbaar college vormen”, zegt wethouder Ilse Saris. Ze betreurt het dat er in de raad zo op de man is gespeeld. ,,Wij zijn gewend respectvol met elkaar om te gaan. Dat respect ontbrak.”

Afkeuring

Wethouder Wim Elferdink (CDA) van Winterswijk overleefde donderdagavond een motie van afkeuring over zijn optreden in het debat over duurzaamheid. Er was zware kritiek van diverse fracties, onder meer van Winterswijks Belang. De nota's waren veel te vaag en paternalistisch van toon, vond WB-fractievoorzitter Henk Jan Tannemaat. Hij steunde de motie van afkeuring uiteindelijk niet, hoewel hij tijdens het debat de wethouder en fractievoorzitter van het CDA wel voor ‘leugenaars’ had uitgemaakt.