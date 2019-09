Geurende chocoladewagen wint 90ste Bloemencorso Lichtenvoorde: ‘Waren toe aan de winst’

,,Ik had al wel het gevoel dat we de mooiste wagen hadden, maar het was toch afwachten of je op kunt tegen het geweld van de wagens met beweging en figuratie”, zegt Ewald Berendsen, voorzitter van Lansink-Bluiminck. Dat hij een slag om de arm hield, is niet zo gek. Negentien jaar moest Lansink-Bluiminck wachten op de eerste plek. ,,We waren er dan ook echt aan toe”, stelt Berendsen, die afgelopen weekend met 180 man de corsowagen puntgaaf afwerkte. Op de wagen was liefst 1.000 kilo cacaopoeder verwerkt. ,,De laatste jaren waren we vaak tweede of derde geworden. Dan doet zo’n eerste prijs echt wel wat met je.”