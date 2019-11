Geurige pizza's in voormalig ‘gierpand’ Terborg

Cekic (32) nam een jaar geleden de zaak van zijn vader over. ,,Zeker, het is hard werken. Je maakt veel uren; we zijn zeven dagen per week open van drie uur 's middags tot elf uur 's avonds. Daardoor heb ik vrijwel geen sociaal leven.‘’



Maar klagen wil hij niet. Integendeel. ,,Ik heb het er graag voor over, want je krijgt er veel voor terug. Het contact met de klanten bijvoorbeeld. Dat vind ik echt het leuke van het werk.”



En de verdiensten bieden hem de mogelijkheid om zijn grootste hobby uit te oefenen. ,,Ja, ik houd van mooie auto's'', zegt Cekic, die even daarvoor in een fraaie, witte bolide van Duitse makelij aan kwam rijden.



,,Ik heb eigenlijk geleerd voor autoschadehersteller. Maar na anderhalf jaar dat werk te hebben gedaan had, kreeg ik de kans om voor mezelf te beginnen met een pizza- en shoarmazaak. Eerst in Varsseveld en later in Ulft.''