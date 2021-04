Gevaar dat criminelen infiltreren op het platteland: ‘Je kunt maar één keer ‘nee’ zeggen’

Bekendste voorbeeld hiervan is het runnen van een drugslab. In de Achterhoek zijn er het afgelopen jaar meerdere ontdekt. Zo werd begin dat jaar een cocaïnewasserij ontmanteld in Vragender, is in het voorjaar een groot methlab opgerold in een voormalige varkensstal in Drempt en deed de politie begin december een inval op een erf in Baak, waar een drugslab in aanbouw was.