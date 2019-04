Gevaar voor natuurbrand: Berkelland verbiedt alle paasvuren

Een grote tegenvaller voor alle bouwers en bezoekers van paasvuren in Berkelland: het hout mag niet in de fik op Eerste Paasdag. De gemeente Berkelland heeft op advies van de brandweer en de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland dat de boake’s niet mogen worden ontstoken vanwege de droogte.

Berkelland nam het besluit om een verbod af te kondigen voor het ontsteken van alle paasvuren in de gemeente. Eerder op de dag deed ook de gemeente Oude IJsselstreek dat al en vermoedelijk gaan meer Achterhoekse gemeenten volgen, omdat in Noord- en Oost-Gelderland ‘natuurbrandrisico, fase 2’ afgekondigd is, een soort code oranje/rood. Het betekent dat het langere tijd droog is in de natuur, de kans op een natuurbrand aanwezig is en hulpdiensten extra alert zijn.

De weersverwachtingen - warm en droog - maakt dat de brandweer gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland adviseert een stookverbod af te geven, Berkelland nam dit advies over, geeft woordvoerder Wencke Hoijtink aan. Ze verwacht ook niet dat het verbod er voor Pasen nog af gaat. „Jammer genoeg.”

79 verboden

In Berkelland gaat een streep door 79 vuren. Daarbij zitten grote paasvuren, met evenementen eromheen, maar ook kleine, particuliere paasvuren. Wat er met al die boake’s moet gebeuren, weet Berkelland nog niet. Alsnog ontsteken, op een later moment? Hoijtink wil er niet teveel over zeggen.

Henriette Bomer van het paasvuur in Lochuizen (bij Neede) verwacht niet dat dat gaat gebeuren. Ze denkt dat de stapel wordt afgebroken en het hout versnipperd moet worden. Het verbod is een teleurstelling, geeft ze aan. Het vuur trekt altijd zo’n duizend kijkers, op het feest in de tent ernaast komen vijfhonderd mensen af. „Maar je moet geen risico’s willen nemen. Bij ons staan er nog huizen rondom, je moet ook met de buren rekening houden. Dus we staan achter dat besluit.”