Gevaarlijke achtervolging: bestuurder crossmotor zet Neede op stelten

Vwo’ers in de Achterhoek scoren matig met examens

22:12 DOETINCHEM/ AALTEN - Vwo-leerlingen in de Achterhoek hebben over de gehele linie matig gescoord bij de eindexamens. Op Schaersvoorde in Aalten is slechts 66 procent van de 44 leerlingen geslaagd na het eerste tijdvak.