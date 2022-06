Gevaarlijke fietsoversteek bij Etten wordt eindelijk toch onder de loep genomen door provincie

,,In overleg met de gemeente Oude IJsselstreek willen we breder naar de kruising kijken”, zegt een woordvoerder van de provincie. ,,Daarbij komen ook de toevoerwegen aan de orde en kijken we wat er speelt aan ontwikkelingen, zoals de komst van het ziekenhuis (nabij de A18, red.). Verder bekijken we de bestaande situatie en wat de mogelijke maatregelen zijn.”



Het Slingeland Ziekenhuis komt aan het begin van de Slingerparallel, net buiten Doetinchem. Verwacht wordt dat het ziekenhuis – dat veel extra verkeer zal trekken – in 2026 in gebruik wordt genomen.