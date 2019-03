Gevaarlijke kruising Bataafseweg-Steengroeveweg wordt rotonde

Achterhoek­se hartpa­tiënt per 1 april sneller geholpen in Duitse Bocholt

15:38 WINTERSWIJK - Samenwerking SKB met Duitse buren verbetert beschikbaarheid acute zorg in Oost-Achterhoek. De samenwerking gaat per 1 april in, maar is géén grap maar gewoon praktische verbetering voor voor hartpatiënten in de gemeenten Aalten, Dinxperlo, Winterswijk en delen van Oost-Gelre en de Oude-IJsselstreek.