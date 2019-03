Gevaarlijke sluiproute over N18 bij Heelweg verkocht en afgesloten

De Koolweg is sinds de vernieuwing van de N18 afgesloten voor openbaar verkeer. Ter hoogte van de rijksweg is een houten slagboom geplaatst om duidelijk te maken dat de oude overgang is gesloten. Toch wordt er nog altijd veel gebruik gemaakt van deze route. Met name door fietsers en wandelaars die vanaf de Spiekersweg de Koolweg opdraaien en vervolgens de drukke N18 oversteken. Volgens de gemeente Oude IJsselstreek levert dat regelmatig gevaarlijke situaties op. Daarnaast klagen de aangrenzende grondeigenaren over overlast door jongeren bij een overkapping aan de Koolweg. Jongeren zouden daar met name in het weekeinde voor overlast zorgen.