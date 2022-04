Gevarieerde bijenmarkt in Hengelo voor herhaling vatbaar: ,,Hele leuke reacties”

met videoHENGELO - De gevarieerde bijenmarkt in het centrum van Hengelo mag een succes worden genoemd. Er was veel belangstelling voor de kraampjes van imkers, plantenkwekers, boekhandelaren en honingverkopers.

Ruim achthonderd bezoekers bezochten de markt met 25 kramen. Organisator Feikje Breimer is er uiterst tevreden mee: ,,Ja, dit is echt boven verwachting. Ondanks het toch wat koude weer hebben we veel bezoek gehad. En de reacties waren erg leuk.”



De bijenvereniging De Vooruitgang bestond vorig jaar 100 jaar en dat moest worden gevierd. Vanwege corona werd de markt een jaar uitgesteld. Maar zaterdag was het dan eindelijk zover.

Quote We hebben gekozen voor een brede opzet van de markt. Biodiversi­teit speelt een belangrij­ke rol Feikje Breimer

De bijenkast, met in het midden duidelijk zichtbaar de koningin, trok de hele dag veel aandacht. Ook de stands waar veel informatie te halen was over het houden van bijen werden goed bezocht. Bijzonder was de aanwezigheid van heiligenbeeldenmuseum Kranenburg met natuurlijk een beeld van Ambrosius, de heilige van de imkers.



Breimer: ,,We wilden niet alleen bijen en imkers aan bod laten komen. Daarom hebben we gekozen voor een brede opzet van de markt. Biodiversiteit speelt een belangrijke rol.”

Volledig scherm Feikje Breimer (midden) met haar dochter Ymkje bij de stand van Sjoert Fleurke van de Wespenstichting. © theo kock persfotografie

Aandacht voor de wesp

Tussendoor werden er in de kerk diverse lezingen over gehouden. Door de vlinderstichting, de wilde bijenvereniging, de weidevogelvereniging en ook door dr. Sjoert Fleurke van de Wespenstichting. ,,Ik sta hier op de markt om aandacht te vragen voor de wesp. De stichting wil namelijk het slechte imago van de wesp verbeteren. Ons doel is ook om de bestrijding van wespennesten te ontmoedigen.”



Voorzitter Silvia Coolen van de jubilerende De Vooruitgang kijkt terug op een geslaagde dag. Of het voor herhaling vatbaar is? ,,Zeker. Het was super, iedereen was enthousiast. Het zou zo maar kunnen dat we volgend jaar er weer een houden.”

Volledig scherm De kast met bijen en een échte koningin trok de hele dag veel aandacht. © theo kock persfotografie