‘Gevel van Brinks’ wordt in oude staat gerestaureerd

DOETINCHEM - De klokgevel aan de Hamburgerstraat in Doetinchem wordt in oude luister hersteld. Het gebouw waarin schoenenzaak Brinks huist, is een gemeentelijk monument.

Het plan om de gevel in oude stijl terug te brengen is van Dick Pardijs, sinds twee jaar eigenaar van het pand Hamburgerstraat 17. ,,Ik streef naar authenticiteit van de gevel”, zegt Pardijs, uitbater van kledingzaak Mission dat twee winkels heeft elders in de Hamburgerstraat. ,,Dus dat betekent dat de glazen ‘aquaria’ die er nu aan beide zijden van de entree naast staan in elk geval verdwijnen.”

Gietijzer

In het boek Moment voor een monument (Lureman, Steijntjes, 1984) wordt de klokgeval omschreven als ‘de mooiste gevel van Doetinchem'. Daarin staat ook dat er bij een restauratie ook nog fraai gietijzerwerk tevoorschijn komt, dat nu verborgen gaat achter de winkelpui.

Overigens is de klokgevel niet zo oud als gesuggereerd. Volgens Lureman en Steijntjes is de gevel opgetrokken in zogenaamde Neorenaissance-stijl, waarin teruggegrepen wordt op de Renaissance (16de en begin 17de eeuw). De klokgevel in de Hamburgerstraat dateert van 1876. Wie de architect is van de gevel is onbekend. Het pand er achter is deels nog veel ouder. Er zit onder meer een kelder met een gewelf onder, mogelijk uit de eeuwen ervoor.

Schilderbeurt

De restauratie begint vandaag (maandag) al met het schilderen van de kozijnen boven de begane grond in de gevel. Volgens Loek Mulder, eigenaar van schoenenzaak Brinks, is dat de eerste schilderbeurt in 45 jaar. Dat kan kloppen want de verf is flink afgebladderd.

De daadwerkelijke restauratie van de gevel en het pand begint overigens pas in de tweede helft van 2021. Mulder stopt in maart van dat jaar met Brinks Schoenen, dat dit jaar honderd jaar bestaat. Wat na de restauratie de bestemming wordt van het pand is niet duidelijk. Pardijs: ,,Dat hangt onder meer af van hoe de markt er over twee jaar uitziet. Het moet hoe dan ook weer het mooiste pand van de Hamburgerstraat worden.”