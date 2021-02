Gevluchte Pravinath begint eigen zaak in Borculo: met sushi en.. ijs! ‘Klinkt vreemd, maar gaat goed samen’

BORCULO/ENSCHEDE - Hij woont in Enschede maar heeft Borculo in zijn hart gesloten. Als 12-jarige jongen kwam Pravinath Kamalanathan in het Achterhoekse vestingstadje terecht nadat hij uit Sri Lanka was gevlucht. Uitzetting dreigde, maar Pravinath mocht blijven en is klaar voor de volgende stap: een eigen zaak. In het Berkelstadje, waar anders?