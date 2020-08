Gevonden door een begrafenisondernemer op zijn ochtendwandeling

Hij keek me nerveus aan en zei dat de ambulance en politie onderweg waren. Wat later rende een ambulancebroeder op de vrouw af. Hij scheurde bezeten de stof van haar blouse en bh kapot. De hardloper kwam zwijgend maar hijgend naast me staan.



De vrouw schokte op het geasfalteerde pad aan het water. Dat herhaalde ze een keer of drie. Toen keek de ambulancebroeder op zijn horloge. Een ambulancezuster knikte naar de agent en de politie vroeg me om te gaan. De hardloper bleef en met zijn handen in de lucht sprak hij. Maar ook de hardloper moest een keer naar huis; wellicht zou hij dat rennend doen.



Er hadden zich wat mensen verzameld rond de ambulance. Ze speculeerden. Een jongen van een jaar of tien riep: ,,Heb jij iemand zien liggen?”



,,Ja, een oude mevrouw.”



,,Oké. Ik heb dat al heel vaak gezien. Ik heb ooit eens een hond en een man zien hangen in een bos. Toen kwam er ook politie die me wegstuurde.”



Mensen reageerden ontzet, voor hem leek er geen verschil te zijn tussen dode dieren of mensen in de berm of een boom. Misschien is dat er uiteindelijk ook niet.



Ik schrijf dit stukje vanuit de Staalstraat in Amsterdam. Het is ochtend en er is geen mens op straat. Het is een geruststelling dat de eerste winkel zo opent. Bermen zijn er niet maar je hoeft hier nooit lang te wachten om gevonden te worden op de stoep. Het is een reden om het platteland te mijden.



De vraag is: niet vergeten maar gevonden worden, is dat een levensdoel te noemen?