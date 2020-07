Gewonde bij botsing op kruispunt in buitengebied Aalten

Al 100 dagen geen ‘traumati­sche’ eenzame opsluiting meer in Doetinchem; separeer­cel in de ban

10:51 DOETINCHEM - Eenzame opsluiting van patiënten in een separeercel van GGNet in Doetinchem is al meer dan honderd dagen niet meer gebeurd. Een bijzondere mijlpaal voor de afdeling High Intensive Care (HIC) in de Achterhoek.