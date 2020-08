Gewonde bij botsing tussen bestelbus en personenauto in Terborg

Bewoners aan Kapperal­lee in Eefde zijn onveilig­heid van hun straat helemaal zat: ‘Het is wachten op de eerste dode’

7:01 De Kapperallee in Eefde - aan de ‘Zutphense kant’ van de sluis in het Twenthekanaal - is volgens bewoners Otto Garsen en Theban Kok zó slecht ingericht dat ernstige ongevallen er niet kunnen uitblijven. ,,Het is hier op normale werkdagen elk uur meerdere keren kantje boord.’’ Ze willen maatregelen van de gemeente Lochem. Verkeersdrempels zouden al een stuk helpen. En strengere handhaving.