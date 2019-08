Gewonde bij botsing tussen twee auto's bij Halle

column | video Adisson

15:33 Beste Achterhoekers. ‘That Achterhoook’ van ons lag toch vlak bij Zweden?, vroeg onze Amerikaanse vakantievriend via de sociale media. Jazeker, antwoordde ik. ‘Around the corner.’ Doetinchem - Stockholm is ‘peanuts’. Dat dacht onze buddy al wel: hij had al ‘on the map gekoekt’. ‘First’ moest hij naar een bruiloft van een Swedish friend en daarna waren wij aan de beurt. Samen met roommate Molly.