Gewonde bij ongeluk in Gelselaar

Landgoed Aalten decor van nostal­gisch ploegen met het paard

14:51 AALTEN Rustgevend is het, het ouderwetse ploegen met het paard. Zaterdag 6 april 2019 hielden de Koetsiers Aalten-Dinxperlo op landgoed 't Olde Eppink aan de Romienendiek in Aalten hun jaarlijkse ploegdag. Mede dankzij het mooie lenteweer was er behoorlijk wat publiek op het evenement afgekomen.