Gewonde bij ongeval tussen twee auto’s bij Keijenborg

Kritiek op en woede over afsluiting wegen Laag-Kep­pel: ‘Duizenden zijn de dupe van rust voor handvol mensen’

LAAG-KEPPEL/ WEHL - Er heerst sinds woensdag serene rust in de Dorpsstraat in Laag-Keppel, nu de weg afgesloten dicht is voor doorgaand verkeer. Tot tevredenheid van aanwonenden, maar tot woede van regelmatige gebruikers van de weg. ,,Ik ben nu bijna twee keer zo lang onderweg.”

16:50