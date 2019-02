Gewonde bij steekpartij in Aalten: dader aangehouden

Burgemees­ter Doetinchem vreest voor gevolgen na faillisse­ment Vulcanus

14:22 DOETINCHEM - Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem spreekt van een ‘trieste dag’ voor de medewerkers van metaalgieterij Vulcanus in Langerak. Het bedrijf is deze week failliet verklaard door de rechtbank. De burgervader maakt zich echter ook zorgen over de gevolgen.