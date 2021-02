Gewonde bij steekpartij in Aalten, verdachte aangehouden

Berkelland in hoger beroep tegen vonnis Haarlo: ’Dit kan gevolgen hebben voor alle 5G-masten in Nederland’

2 februari HAARLO - De gemeente Berkelland gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland over de 5G-mast aan de Dennenweg in Haarlo. De rechtbank gaf protesterende omwonenden gelijk en vernietigde het besluit van de gemeente. „Onterecht”, vindt wethouder Maikel van der Neut.