Gewonde bij steekpartij in Gendringen, verdachte aangehouden

Twijfel of verdachte van bewust inrijden op moeder in Terborg ooit gevonden wordt

15 februari TERBORG - De politie betwijfelt of er een verdachte aangehouden kan worden voor het bewust inrijden op een moeder met haar baby en hond in Terborg, nu bijna twee weken geleden. ,,Het onderzoek heeft nog niets opgeleverd en eerlijk gezegd denk ik niet dat we hier een dader voor gaan vinden’’, zegt wijkagent Bart Ruesink.