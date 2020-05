Gewonde bij steekpartij in Winterswijk, politie houdt verdachte aan

column Stadse Fratsen: Op leven en dood

24 mei Vanwege een metershoge heg is het vanaf de straat niet te zien maar er is hier in de tuin sinds een dag of wat een gevecht gaande op leven en dood. Mijn schoonvader - die bij ons intrekt - heeft de strijd aangebonden met de bamboestruik. Het gewas liet zich boven de grond gewillig kortwieken. Maar daaronder woekert de inheemse lastpost voort om een eindje verder weer aan de oppervlakte te komen. Onze buurvrouw keek wat verschrikt toen ze schoonvader hoorde grommen dat de laatste dagen van de struik waren geteld. ,,Ik vond het altijd wel een mooie plant”, zei ze. Mijn schoonvader heeft dat waarschijnlijk niet gehoord. Volgens hem is er maar één goede bamboestruik: ,,In een teil. Dan kan-ie niet met de wortels de tuin door.” Het is niet exact aan te geven waar de wil om de bamboe te killen bij mijn schoonvader vandaan komt. Misschien heeft onze tuinman er iets mee te maken. Die maakte afgelopen weekeinde indruk door het opkomende gras tussen de stenen van de oprit niet op de knieën te lijf te gaan maar staand met een bosmaaier. Terwijl schoonvader de knielappen al voor had gebonden. Elk moment wilde hij ertussen springen maar tot zijn spijt bleek dat niet nodig. In een onbewaakt moment heb ik een foto gemaakt van mijn schoonvader en wat rest van de struik. Vooral het rondom liggende wapentuig vond ik indrukwekkend. Er lag een beitel, een breekijzer, een elektrische zaag, een handstoffer, een takkenschaar, een hakbijl en een troffel. Ondertussen bleef de struik zich hevig verweren vanuit de grond. Halverwege de dag ben ik nog naar de bouwmarkt gestuurd voor nieuwe zaagjes. Mijn rol is klein in dit gevecht. Vandaag komt de tuinman opnieuw. Iets zegt mij dat de bamboe er dan met wortel en al uit is.