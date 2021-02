Gewonde door ongeluk in Doetinchem: auto komt op de kop in sloot terecht

Voor deze sport­school in Vorden en Brummen is de maat vol: gratis cardio in de buiten­lucht

25 februari Voor sportschoolhouder Jaap Hesselink van Indoor Sport is de maat vol. Hij zet zaterdag diverse cardiotoestellen buiten neer, voor zijn sportscholen in Vorden en Brummen. Daar kunnen mensen dan - binnen de coronaprotocollen - in estafettevorm gratis sporten. De actie heet Stilzitten is geen optie. ,,Mensen móéten nu in beweging komen. En wij móéten zo snel mogelijk open.’’