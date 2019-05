Gewonde door ongeval op N18 bij Lichtenvoorde

Britse ambassa­deur opent expositie bij MORE

9:29 GORSSEL/RUURLO - Museum MORE in Gorssel, met een nevenvestiging in kasteel Huize Ruurlo, exposeert de komende maanden werk van de Britse kunstenaar Euan Uglow (1932-2000). De Britse ambassadeur in Nederland Peter Wilson opent de expositie zaterdag samen met de Britse Uglow-expert Catherine Lampert (oud-directeur Whitechapel Gallery, Londen).