Gewonde en veel schade bij botsing twee auto’s bij Aalten

Een van de auto’s wilde rond 15.00 uur vanaf de Beunkdijk de N318 oprijden maar de bestuurder zag de naderende auto kennelijk over het hoofd.



In een van de auto’s zaten twee honden, bewoners hebben de dieren opgevangen. De Varsseveldsestraat was enige tijd afgesloten tussen Aalten en Varsseveld.



Beide auto’s raakten zwaar beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf weggesleept.