Gewonden bij botsing tussen twee auto's op rondweg Dinxperlo

video & update Legertruck botst in Epse met auto en komt in tuin tussen speeltoe­stel­len tot stilstand

15:57 Een oude legertruck is zaterdagmiddag bij een botsing in Epse van de weg geraakt in een tuin tussen speeltoestellen beland. De truck was betrokken bij DAF YA 328 festival in Olst. Op landgoed de Haere waren dit weekend tientallen oude DAF-legertrucks te bewonderen voor het publiek. De voertuigen reden ook door de regio.