Gewonden door steekpartij in Ulft, drie verdachten voortvluchtig

Waarom oude apparaten en boeken niet meer de container in hoeven

19:19 GENDRINGEN/ SILVOLDE - Bewoners van twee wijken Gendringen en Silvolde kunnen hun oude apparaten, boeken, speelgoed en textiel het komende half jaar aanbieden in een speciale tas. Dit afval hoeft dan niet meer in de container, waardoor de hoop is dat de hoeveelheid restafval daalt.