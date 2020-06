Gewonden door trekkerongeval Zelhem zijn vrouwen van 69 en 80 en man van 72 jaar

Onderzoek hoe trekker heeft kunnen kantelen

Duidelijk is wel dat alle drie de Zelhemmers zwaargewond zijn geraakt als gevolg van het ongeval. De bestuurder die bekneld is geraakt onder de tractor, is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De andere twee slachtoffers zijn met de ambulance naar het ziekenhuis in Doetinchem gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hen is, de politie heeft geen informatie over de huidige gezondheidstoestand van de drie.