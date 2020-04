Gewone leven gaat door, ook met grenscontroles

Die willekeurige controles, vanaf vrijdag aan de twintig grensovergangen in de Achterhoek en Liemers (zie kaartje), zullen amper invloed hebben op het dagelijks leven. Dat zegt Heidi de Ruiter van het grensoverschrijdend samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal. "Als je nu naar de parkeerplaatsen bij de supermarkten in de Duitse buurplaatsen kijkt, zie je dat het Nederlandse verkeer al drastisch is afgenomen. Ook de politie ziet veel minder grensverkeer", zegt De Ruiter.

Het appel op grensbewoners om niet bij elkaar te gaan winkelen of tanken wordt dus al goed nageleefd. "De meeste mensen aan beide zijden van de grens houden zich aan het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven", zegt burgemeester Anton Stapelkamp van grensgemeente Aalten.

Boodschappen

Die kent met Dinxperlo hét grensdorp bij uitstek, waar de grens met Suderwick dwars over straat loopt. "Boodschappen doen over en weer is gebruikelijk gezien de ligging. Mensen werken aan beide zijden van de grens en hebben er familie en vrienden", zegt Stapelkamp. "Het gewone leven in DinxperWick moet dan ook gewoon door kunnen gaan. Mits men de maatregelen volgt en activiteiten beperkt", benadrukt hij.

De Ruiter ziet dat het besef er is dat de grens alleen open kan blijven bij verstandig gedrag. "Iedereen moet zich afvragen of boodschappen doen wel nodig is."

Nauwelijks

Vanuit Munsterland en het Ruhrgebied doen ze dat al: er komen nu nog nauwelijks Duitsers naar het in Duitsland populaire Winterswijk, waar geen markt is, de meeste winkels beperkt open zijn en vrijetijdsmarkt Obelink dicht.

Kai Zwicker, de hoogste bestuurder van de Duitse regionale overheid, blijft inwoners oproepen niet naar Nederland af te reizen. "Dat geldt in het bijzonder voor goede vrijdag en tweede paasdag", zegt Zwicker, van wie de grens niet op slot hoeft.

Dat is goed nieuws voor duizenden grenswerkers. Uit de Achterhoek werken 3710 mensen in Duitsland. Andersom steken dagelijks 1180 mensen uit kreis Borken de grens over voor hun baan in Nederland, uit de kreis Kleef zijn dat zelfs ruim 15.000 mensen. Dat zijn vooral Nederlanders die wonen in plaatsen als Elten, Emmerik en Kranenburg.