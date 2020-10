Gewoon doorpakken met die Maskenpflicht

Het is eind juli en warm in de supermarkt in Salzburg. Oostenrijk stelt mondkapjes plotseling weer verplicht vanwege vanwege oplopende coronacijfers. Onderweg op de Deutsche Autobahn was er trouwens ook al een Bundesweite Maskenpflicht bij het tanken of een bezoek aan de Raststätte. Het went het snel. Bij het volgende bezoek aan de supermarkt weet ik al niet beter. De mondkapjes gaan standaard in de jaszak en we zetten ze wekenlang op zodra 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is en op plekken waar het eenvoudig wettelijk verplicht is.