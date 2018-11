‘Gewoon’ schaatsen op ijsbanen ondanks gebrek aan grondwater

Dat leert een rondgang langs ijsclubs in de Achterhoek. Alleen de ijsvereniging in Varsseveld ziet het somber in; die kan de baan niet laten vollopen met water uit de aangrenzende Slingbeek, want die staat droog. ,,Er zijn wel alternatieven om water te halen, maar dat heeft geen zin omdat het door de droge bodem meteen de grond in loopt’’, zegt voorzitter André Diepenbroek van IJsclub Varsseveld.