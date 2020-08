Gezamenlijke cliëntenraad Achterhoekse ziekenhuizen heft zichzelf op

De raad van bestuur van Santiz zal op korte termijn twee cliëntenraden instellen, voor beide ziekenhuizen een.

Sinds eind november is het hommeles binnen de Achterhoekse ziekenhuizen, die in 2017 fuseerden. Dit nadat een plan bekend werd om de afdelingen IC en verloskunde over te hevelen van het Winterswijkse SKB naar het Doetinchemse Slingeland. Dat had een opstand in Winterswijk tot gevolg die inmiddels twee bestuursvoorzitters de kop heeft gekost. Onder Jeltje Schraverus, sinds 1 juli voorzitter van de Raad van bestuur van Santiz, is de defusie ingezet die begin 2021 moet zijn beklonken.

Geen draagvlak

De cliëntenraad van Santiz kon sinds eind november niet meer rekenen op draagvlak vanuit het SKB, ook omdat de meeste leden van de raad uit de West-Achterhoek kwamen. Schraverus begrijpt het besluit van de cliëntenraad zich nu of te heffen: ,,Hiermee wordt ruimte gemaakt voor beide ziekenhuizen om hun medezeggenschap voor cliënten te regelen.”

Hendrik Jan Mensink, van de Stichting Behoud SKB, is blij met de ontbinding van de cliëntenraad. ,,Dit is een goede zaak. De defusie moet goed worden voorbereid. Over vier maanden moet het allemaal klaar zijn. Het is goed als er nu al aparte cliëntenraden worden opgericht. Datzelfde traject is er ook voor de ondernemingsraden en verpleegkundige raden.”

Tijdelijke cliëntenraad SKB

Voor het SKB is er al een tijdelijke cliëntenraad, die in maart werd opgericht en in middels 600 sympathisanten heeft. Gosse Visser, een van de initiatiefnemers uit Winterswijk, is blij dat de cliëntenraad van Santiz is opgeheven. ,,Wij moeten nu als SKB cliëntenraad nog wel de erkenning krijgen, maar we zijn in goed gesprek met het Santiz bestuur. De rechtszaak die we tegen Santiz hebben aangespannen worden en die voor 26 augustus staat gepland blijft voorlopig nog op de rol staan.”