Gezellig knutselen met Eelke, maar dan digitaal

EIBERGEN - Normaal gesproken heeft Eelke Hasselo geregeld kinderfeestjes of knutselmiddagen in haar hobbywinkel Eeks. Door de coronacrisis is dat weggevallen. Daarom heeft Eelke een oplossing bedacht: online knutselen via Facebook.

Wat is er leuker om te doen op deze saaie middagen in huis dan lekker knutselen en fröbelen? Eelke Hasselo (36), eigenaresse van Eeks in de Kluiversgang in Eibergen, besloot haar creatieve ideeën op een andere manier aan te bieden. "Bij Eeks houden kinderen vaak hun feestje waarbij we samen leuke dingen maken. Ook geef ik zo'n twee keer per maand een knutselclub in de winkel, meestal op woensdagmiddag en vaak met een thema zoals Valentijnsdag of Moederdag. Maar ja, door de corona is dat allemaal gestopt. Ik miste de gezelligheid van de kinderen. En ik dacht: juist in deze tijd is het zo lekker om bezig te zijn, om wat afleiding te hebben. Wat kan ik daar nu eens op bedenken?”

Verveling

Zoals voor veel andere ondernemers boden sociale media ook voor Eelke een oplossing. De Eibergse maakte een Facebookgroep aan voor alle kinderen - en hun ouders - die een activiteit zoeken tegen de verveling en graag creatief bezig zijn. Binnen de kortste keren had de pagina Eeks Knutselclub meer dan driehonderd leden. Echt bizar, vindt Eelke. "Ik had niet verwacht dat er zoveel interesse voor zou zijn. Wat ook heeft geholpen, is dat er onderaan een nieuwsbrief van een basisschool een link naar mijn pagina is gezet."

Toiletpapier

De onderneemster zet meerdere malen per week filmpjes op de Facebookpagina waarin ze een duidelijke instructie geeft. Ook geeft ze vast door wat er nodig is voor het volgende knutselproject. "Ik ga zoveel mogelijk aan de slag met materialen die iedereen wel in huis heeft: papier, stiften, lijm of restjes wol. Het eerste knutselwerk was met wc-rollen, uiteraard met een knipoog naar al dat gehamster met toiletpapier. Maar ook een mozaïek van gekleurd papier hebben we al gemaakt.”

Foto posten

Op vrijdagmiddag gaat Eelke Hasselo 'live' op het kanaal, ze kan dan ook vragen beantwoorden. "Ik vraag ook om een foto te posten van wat er is gemaakt, dat doen veel kinderen."

De hobbywinkel is nog gewoon open. Over klandizie mag ze niet klagen. "Er komen veel mensen inslaan. Het heeft me echt verbaasd. Met dit mooie weer gaan mensen normaal gesproken naar buiten. Nu zijn ze veel meer binnen en hebben ze ook nog eens de tijd om eindelijk eens dat kleed voor op de bank te gaan breien."