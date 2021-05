Gezin met baby komt met de schrik vrij bij brand in woning Mechelen

Buurtschap­pen: Berkelland is regie kwijt over zonnepar­ken. ‘Ze geven je gelijk, maar niemand doet iets!’

13 mei EIBERGEN - Vier zonneparken zijn of worden binnenkort vergund in Hupsel, Holterhoek en Zwolle. Maar naar verluidt zitten er nog meer aan te komen. „Waarom zo verspreid in het coulisselandschap?” vragen ze zich in de buurtschappen af. „De gemeente is de regie kwijt.”