Gezin met drie kinderen ging argeloos slapen met ‘vreemde lucht’ in huis: gaslek ’s ochtends ontdekt

Voor Domien Ettema (86), misschien wel de oudste klusjesman van Zutphen, zit het er bijna op

10:30 Domien Ettema (86) houdt uitverkoop. De vermoedelijk oudste klusjesman van Zutphen moet per 4 januari uit zijn werkplaatsje aan de Pollaan. De goedmoedige reus zal het klussen gaan missen. ,,Maar dit is ook een stok achter de deur voor me. Het is wel een keer mooi geweest.’’