Gezocht: Berkellandse haan die het vaakst kraait

Voorzitter volleybal­club in Wierden: camera waarmee wedstrijd­beel­den worden gemaakt oorzaak commotie

11:15 Een camera waarmee normaliter wedstrijdbeelden worden vastgelegd, is volgens WVC Volley-voorzitter Arjan Wassink de oorzaak van alle commotie die zaterdag ontstond in Vorden. Een 55-jarige Wierdenaar werd in die plaats door de politie aangehouden, omdat hij in het geniep douchende volleybalsters zou hebben gefilmd. Volgens de politie gebeurde het filmen met een mobieltje.