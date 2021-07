Gezonde sapjes en Ipods? Wel betaald, niet geleverd; man veroordeeld voor oplichting via Marktplaats

De Schupstoel in Zutphen gaat definitief op de schop, Wilhel­minafon­tein komt er niet op

13 juli De Schupstoel in Zutphen moet weer de allure van vroeger krijgen. Het verouderde plein in de binnenstad krijgt daarom een grote opknapbeurt, waarbij de oude Wilhelminafontein niet wordt meegenomen. De lobby om de historische fontein een prominentere plek in de stad te geven, vond geen meerderheid in de gemeenteraad.