Gezweet op die gekke slaapwagon in het eindexamen Duits? Hij (be)staat echt, vlak over de grens

Woordenwed­strijd voor jongeren in Zutphen: ‘Schrijfta­lent verdient een podium’

9 juni Een belevenis. Een overpeinzing. Een zielenroersel. Stichting Zutphen Literair daagt jongeren tussen 16 en 26 jaar uit om voor de schrijfwedstrijd Stijl Achterover een kort verhaal of gedicht in te sturen. Of allebei. Want de tijd is daar rijp voor, vinden ze bij Zutphen Literair.