GGD-arts: ‘Zou me verbazen als Britse coronavariant nog niet in onze regio is’

,,Wat we nu doen is eigenlijk vissen op plekken waar veel vis zit”, zegt Ashis Brahma, arts bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland. ,,Dus als er ergens een uitbraak is waarvan we zien dat die razendsnel rondgaat, dan doen we daar onderzoek naar of het een virusstam is die kenmerken heeft van de Engelse variant van het coronavirus.”



De Britse variant van het virus baart deskundigen grote zorgen, vanwege de snelle verspreiding en daarmee de grote druk op de zorg.